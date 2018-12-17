Ankara'daki tren kazasına ilişkin gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi tutuklandı

Ankara'da 9 kişinin hayatını kaybettiği YHT kazasında kusuru bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 3 TCDD görevlisi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Tren kazası ile ilgili olarak gözaltına alınan 3 TCDD görevlisinin Emniyet'teki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerden hareket memuru S.Y. mahkemedeki ifadesinde "Bana hat değişikliği bilgisi verilmedi. Hızlı tren kazasında benim bir kusurum yoktur" ifadelerini kullandı.

Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda yüksek hızlı tren ile kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kusurlu oldukları gerekçesiyle hareket memuru S.Y, makasçı O.Y. ve kontrolör E.E.E gözaltına alınmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlanan 3 kişi, emniyetteki işlemlerin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edilmişti.



Ankara-Konya seferini yapan YHT'nin 13 Aralık'ta kılavuz lokomotifi ile çarpıştığı kazada 9 kişi hayatını kaybetmişti.