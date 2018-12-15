Ankara'daki tren kazası | Makasçı "hatırlamıyorum" dedi, ölen makinistleri suçladı

Ankara'da 9 kişinin öldüğü tren kazasıyla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınan üç TCDD çalışanının ifadeleri ortaya çıktı. İfadelere göre tren teşkil memuru (makasçı) O.Y. “YHT treni genelge kapsamında birinci hattan gitmesi gerekiyordu. Ancak makası birinci hata kaydırıp kaydırmadığımı hatırlamıyorum. Ancak makası kaydırıp hattı 1. hat olarak değiştirmediysem dahi 6.30 treninin makinistlerinin de hatası var. Zira trenin ikinci hatta girdiğini gördükleri anda treni durdurmaları ve derhal ilgililere haber vermeleri gerekiyordu” dedi.

Tren kazasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Hamza Yokuş’un koordinatörlüğünde üç savcı tarafından yürütülen soruşturma sürdürülüyor. Savcılığın olay yerindeki incelemeleri dün de gün boyu sürdü. Kaza sonrası, kusurları olduğu tespit edilen kontrolör E.E.E., tren teşkil memuru O.Y. ve tren hareket memuru S.Y., gözaltına alınmıştı. Üç personelin, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde ifadeleri alındı.

Genelge var



Alınan bilgiye göre, üç görevliye olay sırasında görevlerinin ne olduğu ve kazaya ilişkin bilgileri soruldu. Üç şüpheli de ifadesinde 2018 yılı başı itibarıyla çıkartılan genelge uyarınca, yolcu giden treninin 1. hattan, gelen treninin ise 2. hattan gelmesinin zorunlu olduğunu vurguladılar.

16 yılda bin 625 kişi can verdi

CHP Ankara Milletvekili ve PM Üyesi Tekin Bingöl, 16 yıllık AKP iktidarında yaşanan “kaza”ların bilançosunu açıkladı. 16 yılda 95 binden fazla kişinin kazalara kurban gittiğini belirten Bingöl, bu ölümlerin bin 623’ünün demiryolu kazaları sonucunda olduğunu kaydetti. Bingöl’ün açıkladığı raporda, personel açığı, trenlerin bakımının taşeron şirketlerce yapılması, demiryollarının ihmalkârlığı, denetimlerde meslek odalarından yararlanmama ve neoliberalleştirme politikaları nedeniyle yaşanan kazalar ve buna bağlı can kayıplarının her geçen gün arttığı belirtildi. Türkiye’deki tren kazaları nedeniyle yaşanan ölüm miktarı yüzde 2.08; AB ortalaması ise yaklaşık yüzde 0.3. Türkiye’de Avrupa ülkelerine kıyasla yaklaşık 7 kat, dünya ortalamasına bakıldığında ise yaklaşık üç 3 kat daha fazla ölüm vakası yaşandı.