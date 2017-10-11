Ankara'daki terör saldırısında ölen 101 kişi, Çeşme'de anıldı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA) - ANKARA Tren Garı önünde 10 Ekim 2015 tarihinde düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitiren 101 kişi, İzmir\'in Çeşme İlçesi\'nde yapılan sessiz yürüyüşle anıldı.

Çeşme Demokrasi Platformu, bundan iki yıl önce Ankara\'daki \'Savaşa İnat, Barış Hemen Şimdi\' mitingi öncesi yürüyüş yapan gruba yönelik düzenlenen canlı bombalı saldırıda yaşamını yitiren 101 kişi için ilçede anma yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe, Eğitim-Sen Çeşme Temsilciliği Başkanı Hasan Karakaya, CHP İlçe Başkanı Ekrem Oran, Atatürkçü Düşünce Derneği Çeşme Şubesi Başkanı Veysel Ayhan, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Çeşme Temsilciliği Başkanı Hamide Bal, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Çeşme Şubesi Başkanı Sedat Mutlu, Çeşme Kent Konseyi Başkanı Ömer Önal, HDP, BES, SES, Haber-Sen ve Çorumlular Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği temsilcileri ile çok sayıda temsilci katıldı.

Çeşme Çarşısı girişinde toplanan platform temsilcileri, terörde katledilenler anısına sessiz bir yürüyüş gerçekleştirdi. Cumhuriyet Meydanı\'na kadar yürüyen platform temsilcileri, Atatürk Anıtı önünde terörde yaşamlarını yitirenler anısına saygı duruşunda bulundu.

\'BU KATLİAMI ASLA UNUTMAYACAĞIZ\'

Burada, platform adına basın açıklaması yapan Eğitim-Sen Çeşme Temsilciliği Başkanı Hasan Karakaya, Ankara katliamının Türkiye\'ye yaşattığı acının ve bıraktığı derin izlerin tesellisinin mümkün olmadığını belirterek, \"Bu teselli, ancak Türkiye\'de yaşayan tüm emekçilerin, tüm halkın, emek, demokrasi, barış idealleri üzerinden örgütlenmesi, birleşmesi durumunda mümkün olabilir. Bilinmeli ki; 10 Ekim Ankara katliamında yaşamını yitiren ailelerle, yaralılarla dayanışma içinde olmak, hukuksal süreci takip etmek, ihmal edilmeyecek görevimizdir. Asla bu katliamı unutmayacağız, unutturmayacağız, affettirmeyeceğiz. Katliamın tüm sorumluları yargılanana ve hak ettikleri cezayı alana kadar öfkemiz dinmeyecek. Bu kararlılığımızı göstermek, arkadaşlarımızın anısına sahip çıkmak ve katliamı bir kez daha kınamak için bugün Türkiye\'nin dört bir yanında alanlardayız. Bizler, bundan sonra da bu kararlılıkla mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Katliamın hesabını mutlaka soracağız\" diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından Çeşme Demokrasi Platformu temsilcileri, Çeşme Sahili\'ne kadar yürüyerek ellerindeki çiçekleri, terör saldırısında katledilenler için denize bıraktı.

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