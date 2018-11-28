Ankara'daki Tahir Elçi anmasına polis müdahalesi

Sur’da Dört Ayaklı Minare önünde vurularak öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi, ölüm yıl dönümünde vurulduğu yerde anıldı. Ankara'da düzenlenen törene ise polis müdahalede bulundu.

Evrensel'in haberine göre Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin katledilişinin 3. yıldönümü nedeniyle Ankara Adliyesi önünde basın açıklama yapmak isteyen Özgürlükçü Çağdaş Avukatlara polis müdahalede bulundu.

Polis, Valilik kararını gerekçe göstererek avukatların Ankara Adliyesi önünde açıklama yapmalarına izin vermeyeceğini söyledi. Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan’ın görüşmesi de olumsuz sonuçlandı. Avukatları çembere alan güvenlik güçleri avukatlara saldırarak ite kaka Ankara Adliyesi’nin içerisine sürükledi. ‘Açıklamayı kapalı alanda yapın’ demesine rağmen polis, Adliye içerisinde de saldırısını sürdürdü. Avukatlar açıklamayı adliye içerisinde bulunan Ankara Barosu’nun bürosu önünde yaptı. Avukatlar “Tahir Elçi Onurumuzdur” sloganlarıyla ve alkışlarla Elçi’nin adalet mücadelesini sürdüreceklerini vurguladı.

"Elçi'nin mücadelesini sürdüreceğiz"

Açıklamayı yapan Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Murat Yılmaz, kendilerine yönelik polis müdahalesine tepki gösterdi. Yılmaz şunları söyledi: “Koridora çevik çekerek, bizleri almaya çalışarak, bizi tekmelediler. Baromuzun önüne geldiğimizde de saldırılarını sürdürdüler. Mesele biz muhalif avukatların ve baronun tavrı. Tahir Elçi’nin anılması ve biz avukatların bir şeylere ses çıkarmamız istenmiyor” dedi. Yılmaz, avukatların gözaltılarla, tutuklamalarla, sürgünlerle, dosya yasaklamalarıyla baskı altına alınmaya devam ettiğini belirterek, “Ama biz biliyoruz ki hepimizi öldürmedikçe bu mücadele devam edecek. Elçi’nin mücadelesi mücadelemizdir” dedi.

Burada konuşan Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan da, meslektaşları Tahir Elçi’yi anmak için toplanan avukatlara polis şiddetine tepki gösterdi.