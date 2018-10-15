Ankara'daki Tabiat Tarihi Müzesi'nde 'evrim' kelimeleri sansürlendi; yerine 'gelişim' yazıldı!

Ankara'daki Tabiat Tarihi Müzesi’nde 'evrim' kelimesi sansürlendi. Çok sayıda canlıya dair fosil ve maketlerin bulunduğu müzede, bilgi panolarındaki ‘evrim’ kelimeleri yerine ‘gelişim’ kelimesi yapıştırıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün (MTA) Tabiat Tarihi Müzesi’ndeki skandalı bir Twitter kullanıcısı ortaya çıkardı.

BirGün’de yer alan habere göre Twitter kullanıcısı, müzede canlılara dair bilgilerin yer aldığı panolarda geçen ‘evrim’ kelimelerinin hepsinin yerine bantlarla ‘gelişim’ yazıldığını aktardı. Tabiat Tarihi Müzesi’nde bulunan ve evrim teorisine dayanarak şekillendirilen Primat (evrim) Vitrini de 2016 yılında boşaltılmış, yerine “Vitrin düzenlemesi yapılmaktadır” notu asıldı.

1968’de açılan MTA Tabiat Tarihi Müzesi’ndeki insan, hayvan ve bitki yaşamının tarihsel gelişimini gösteren bilgiler ve görsel malzemeler yer alıyor. Müzedeki Primat (evrim) Vitrini’nde ise milyonlarca yıl boyunca insan türleri ve bu türlerin değişimleri kafatasları ile beraber sergileniyordu. (HABER MERKEZİ)