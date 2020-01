Ankara'daki saldırıya üç büyük kulüpten tepki

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, Ankara'da yaşanan katliama ilişkin açıklama yaptı. EURO 2016 Elemeleri'nde Çek Cumhuriyeti ile bu akşam oynayacağı maç için Prag'da bulunan Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Arda Turan, Ankara 'da meydana gelen patlama ile ilgili bir paylaşım yaptı.

Barcelona’ya transfer olan milli futbolcu Arda Turan Ankara’da yaşanan katliama ilişkim Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Ankara'da hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dilerim. İçimiz yanıyor; bu güzel ülke kardeşlik coğrafyası olsun artık" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü'nün internet sitesinde yer alan mesajda yaşanan terör olayının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirterek şunlar kaydedildi:

"Yaşanan saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz. Bu vesileyle, insanlığın en kutsal ve birincil hakkı olan yaşama hakkına kast eden terör saldırılarının tümünü lanetliyor, ülkemizde tesis edilmesi en önemli ihtiyaç olan barış ve kardeşliğe yönelik şiddetin hiçbir sebeple makul görülemeyeceğini bir kez daha ifade ediyoruz."

Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinde "Terörü lanetliyoruz" başlığıyla yer alan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara 'da bugün yapılması planlanan 'Savaşa İnat, Barış Hemen Şimdi, Barış Emek Demokrasi' konulu toplantı ve gösteri yürüyüşü öncesinde gerçekleşen terör saldırısı millet olarak bir kez daha yüreğimizi yaktı. Saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, acılı ailelere başsağlığı diliyoruz. Temennimiz ülkemizin bir an önce barış ve huzur ortamına kavuşmasıdır. Bu topraklarda kaybedilen her can bizim canımızdır."

Beşiktaş Kulübü'nün ise yayımladığı mesajda terör lanetlenerek, şöyle denildi:

"Barış ve kardeşliğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız olduğu bu günlerde, ülkemizde yaşanan terör saldırılarını şiddetle ve nefretle lanetliyoruz. 'Emek, Barış, Demokrasi' hedefiyle düzenlenen mitingde yaşanan terör saldırısını nefretle lanetlediğimizi, ülkemizin kıymetli evlatlarının yaşamını yitirmesi ve yaralanmasından Beşiktaş camiası olarak büyük üzüntü duyduğumuzu belirtiriz. Ülkemizin birliktelik ve dayanışma sergileyerek teröre en güzel yanıtı vereceğini belirtir, saldırıda yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı dilerken, yaralılara acil şifalar temenni ederiz. Yüce milletimizin başı sağ olsun."

Öte yandan Kasımpaşa Kulübü, resmi internet sitesinde yayımladığı mesajla camia olarak yaşanan terör saldırısından dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade ederek, vefat eden vatandaşlara başsağlığı diledi.