Ankara'daki saldırıda polis yeni ipuçlarına ulaştı

T24

Taşeron örgüt



TNT değil plastik



3 kişinin yaşamını yitirdiği ve 30’dan fazla Ankaralı’nın yaralandığı bombalı saldırıyı araştıran polis, henüz kimliği belirlenemeyen eylemcinin bomba düzeneğini, park ettiği aracın bagajını açarak olay yerinde hazırladığını tespit etti. Eylemcinin Çukurambar ve Balgat bölgesinde dolaştığı saptanırken, polis, eylemin taşeron örgüt tarafından gerçekleştirilme olasılığını da gündemine aldı.Milliyet'te Tolga Şardan imzalı habere göre, eylem için plan yapan bombacının peşin parayla Balgat’ta bir galeriden satın aldığı özel araçla Konya üzerinden güney kentlerine geçmesi olasılığı üzerine yapılan araştırmada, aracın izi Adana’da çıktı. Ticari alışveriş sonrasında eylemcinin kendi kullandığı araçla Adana’da kameraya yakalandığı öğrenildi. Polis, Adana’ya giden şüphelinin, eylemde kullandığı patlayıcıyı bu kentten elde etme olasılığını değerlendirmeye aldı.Bombacıyı yakalamak amacıyla Ankara Emniyeti’nde oluşturulan özel ekipler, şüphelinin zamanının büyük bölümünü Balgat ve çevresinde geçirdiğini tespit etti. Bombacının, katliam bombasına parça tesiri yaratmak amacıyla yerleştirdiği büyük inşaat çivilerini de Balgat’ta bir işyerinden satın aldığı belirlendi.Bu çalışmalara karşın polis, bombacının kayıp 4 gününün sırrını tam olarak ortaya koyamazken, şüphelinin kişisel profili nedeniyle “taşeron örgüt” olasılığı da araştırılmaya başlandı. Zanlının, görüşme yaptığı kişilerden elde edilen düzgün konuşma, hal ve tavırlarına yönelik bilgiler sonrasında TAK dışında başka bir taşeron örgüt üyesi olabileceği de gözönüne alındı.Üst düzey bir emniyet yetkilisi, “Bombacı son derece profesyonel. Taşeron bir örgüt olabilir. Zanlı, geçmişte Türk solunda yer alan örgütlerden geçmiş olabilir” tanımlaması yaptı. Bu çerçevede, polisin Türk soluna yönelik yapılan önceki operasyonlardan elde edilen bilgi ve fotoğrafların değerlendirilmeye alındığı öğrenildi.Bu arada, zanlının, katliam bombasını park ettiği aracın bagajında eylemden kısa süre önce hazırladığı tespit edildi. Bombalı aracın park edildiği işyerindeki kamera görüntülerinden yapılan incelemede, eylemcinin aracın bagajını açtığı ve kısa süre içinde ellerini kullanarak son derece rahat hareket ettiği görüntülere ulaşıldı. Görüntülerde bagaj kapağını kapatan zanlının kısa süreyle otopark görevlisiyle konuştuğu görüldü.Olay yerinde elde edilen artıkların kriminal laboratuvarda incelenmesi sonrasında sadece plastik tipteki patlayıcılarda kullanılan RDX hammaddesine rastlandı. Böylece, olayda kullanılan patlayıcının daha önce açıklandığı gibi TNT içerikli olmadığı, A4, C4 gibi plastik patlayıcı olduğu anlaşıldı.