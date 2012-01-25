-Ankara'daki patlayıcı olayıyla ilgili yalanlama ANKARA (A.A) - 25.01.2012 - Birleşmiş Milletler (BM), Ankara'nın Elvankent semtinde emniyet güçleri tarafından yaklaşık 20 kilo TNT bulunmasıyla ilgili yaşanan gelişmelerde adı geçen İranlı kişinin BM çalışanı olduğunu yalanladı. BM Enformasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, patlayıcının bulunmasıyla ilgili olarak çeşitli basın yayın kuruluşları tarafından dün verilen haberlerde Birleşmiş Milletler çalışanı olduğu belirtilen bir kişiye atıfta bulunulduğunun görüldüğü belirtilerek, sözkonusu kişinin Birleşmiş Milletler çalışanı olmadığı kaydedildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hafta sonu bir ihbar üzerine gittikleri Elvankent Banka Bloklarındaki bir binanın bodrumunda, yaklaşık 20 kilo TNT bulduğu bildirilmiş, olayla ilgili soruşturma sürdürüldüğü açıklanmıştı.