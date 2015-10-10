Ankara'daki patlamayı protesto eden Batmanlılara TOMA'lı polis müdahalesi

Ankara'da yaşanan katliamı Batman'da protesto etmek isteyen gruba, polis müdahalede bulundu. Polisin TOMA ve göz yaşartıcı sprey kullandığı müdahaleden HDP'li milletvekilleri de etkilendi.

DHA'nın haberine göre, Batmanlılar, Ankara Tren Garı kavşağında meydana gelen, son açıklamaya göre 86 kişinin yaşamını yitirdiği patlamayı kitlesel basın açıklamasıyla kınadı. Milletvekilleri kortej önünde yürüdükleri sırada TOMA araçları, basınçlı suyla grubu dağıttı. Milletvekilleri ile Batman Belediye Başkanı Sabri Özdemir, basınçlı sudan etkilenirken, polis gözyaşartıcı sprey kullandı.

"Polis yaralılara müdahale edeceğine biber gazıyla müdahalede bulunuyor"

Ankara Tren Gar'ı kavşağında bu sabah meydana gelen iki patlamanın protesto edilmesi amacıyla Batman'da Turgut Özal Bulvarı'nda bulunan HDP il binası önünde toplanan partililere HDP Batman Milletvekilleri Ayşe Acar Başaran, Saadet Becerikli, Mardin Milletvekili Mehmet Ali Aslan, Batman Milletvekili adayı Kadir Tunç'un yanı sıra Belediye Başkanı Sabri Özdemir, HDP İl Başkanı Abdulbari Karaağaç da destek verdi. HDP İl binası önünde toplanan gruba seslenen HDP Mardin Milletvekili Mehmet Ali Aslan, şöyle dedi:

"Kendi iktidar ve sarayları için gözlerini kırpmadan insan öldürüyorlar. Öğle saatlerine kadar da henüz bir açıklamanın yapılmaması da düşündürücüdür. Bu olay insanlık dışıdır. Polis yaralılara müdahale edeceğine biber gazıyla müdahalede bulunuyor. Er geç bir gün bu saray yıkılacaktır."



Yaralılar var, 4 kişi gözaltında

HDP Batman Milletvekilleri'nin de aralarında bulunduğu kitle yürüyüşe geçtiği anda Emniyet yetkilileriyle karşılaştı. Milletvekili Mehmet Ali Aslan, trafiği işgal etmeyeceklerini belirterek; "Kaldırımda yürüyeceğiz. Yolu trafiğe kapatmıyoruz. Yürüyüşümüzü engellemeyin" dedi. Belediye Eş Başkanı Sabri Özdemir de trafiği aksatmayacaklarını, kaldırımı kullanacaklarını söyledi. Emniyet Müdür Yardımcısı Mehmet Dönmez ve Güvenlik Şube Müdürü Akın Şahin, yürümek isteyen gruba, "Yürüyüşünüz kanunsuz. Basın açıklamasını yaptınız. Müdahale etmek zorunda kalacağız" uyarısında bulundu.

HDP milletvekillerinin beraberindeki parti yöneticileri ve Belediye Başkanı, Dörtyol Kavşağı'nda oturdukları sırada TOMA'nın sıktığı basınçlı su müdahalesiyle karşılaştı. Ardından grupla yürüyen HDP milletvekilleri, bir kez daha polis engeliyle karşılaştı. Çıkan arbede sırasında sağ gözüne aldığı darbeyle hastaneye kaldırılan partililerden Abdulkadir İzol, "Kitle arasındaydım. Birden tazyikli su gözüme isabet etti. Şimdi de sağ gözüm görmüyor" dedi.

Olaylarda 4 kişi gözaltına alındı. Daha sonra Atatürk parkında açıklama yapan HDP milletvekilleri, polisin sert tutumuna tepki gösterdi. Aslan; "Güvenlik Yasası'nda 'Yüzünü kapatmayın' diyorsunuz. Siz silahlanıp yüzünüzü kapatıyorsunuz. Elimizde ne silah var ne başka bir şey. Bu da size kapak olsun" dedi.