-Ankara'daki patlamada yaralanan Acar yaşamını yitirdi ANKARA (A.A) - 03.10.2011 - Ankara Kumrular Sokak'ta 20 Eylül'de meydana gelen patlamada ağır yaralanan ve Sağlık Bakanlığı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altında bulunan Tuncay Acar yaşamını yitirdi. Hastane Başhekim Yardımcısı Doktor Hürrem Bodur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Acar'ın dün gece saat 03.00 sularında çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak hayatını kaybettiğini bildirdi. Acar'ın geçtiğimiz cuma günü Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiğini belirten Bodur, ''Hastanın bize geldiğinde genel durumu kötüydü ve solunum cihazına bağlıydı'' dedi. Bodur, ağır yaralı olan Acar'ın dün gece yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.