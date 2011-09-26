-Ankara'daki patlamada 4 kişi yaralandı ANKARA (A.A) - 26.09.2011 - Ankara'da bir markette doğalgaz tesisatında bakım ve onarım çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Aydınlıkevler Harman Sokak'ta bir iş merkezinin altında bulunan marketteki patlama, doğalgaz tesisatında bakım ve onarım çalışması sırasında meydana geldi. Çalışmalar sırasında tesisattaki gazın parlaması sonucu iki kişi yaralandı. Daha sonra markette meydana gelen patlamada da 2 kişi daha yaralandı. Yaralıların ambulanslarla hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Öte yandan, patlamanın meydana geldiği marketin çalışanı Muharrem Doğan, binanın dışında doğalgaz çalışması yapıldığı sırada patlamanın gerçekleştiğini ve korkarak kendilerini yere attıklarını söyledi. Daha sonra marketten çıktıklarını kaydeden Doğan, bir kişinin yanarak yaralandığını gördüğünü kaydetti. Bu arada, patlamanın meydana geldiği iş merkezinin üzerindeki apartmanlarda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince merdivenle kurtarıldı. İş merkezinin hemen yanında yer alan İnönü Lisesi öğrencilerinin patlamanın ardından önce okulun arka bahçesine toplandığı, daha sonra da evlerine gönderildikleri öğrenildi.