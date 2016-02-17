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Genelkurmay: 61 yaralıdan 30'u taburcu edildi

Genelkurmay Başkanlığı, saldırıya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, hayatını kaybedenler arasında sivil vatandaşların da bulunduğu mesajını vermişti

17 Şubat 2016 22:06

Genelkurmay, Ankara'da askeri servis araçlarına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan 61 kişiden 30'unun taburcu edildiği, 31 yaralıdan 8'inin GATA'da, 23'ünün ise sivil hastanelerde tedavi altına alındığını açıkladı

Genelkurmay Başkanlığı, Ankara'daki bombalı saldırı sonucunda yaralananların durumu ile ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada 30 kişinin taburcu edildiği belirtildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada:  "Televizyon ve internet haber sitelerinde değişik sayılar ihtiva eden haberler yer almaktadır. Menfur saldırıda yaralanan 61 kişiden 30 kişi taburcu edilerek evlerine gönderilmişlerdir. 31 yaralının 8'i GATA'da, 23'ü ise sivil hastanelerde tedavi altına alınmışlardır. Hayati tehlikeleri olmadığı yönünde bilgi alınmıştır. Saldırı esnasında lojman yakınında bulunan ve hafif şekilde yaralanan Hava Tuğg. Reha Ufuk Er ve eşinin sağlık durumları iyidir" denildi.

Genelkurmay Başkanlığı, saldırıya ilişkin yaptığı ilk açıklamada, hayatını kaybedenler arasında sivil vatandaşların da bulunduğu mesajını vermişti. Genelkurmay açıklamasında, "Alçakça ve kalleşçe düzenlenen bu saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybeden kahraman silah ve çalışma arkadaşlarımıza, vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

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