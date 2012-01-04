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Ankara'daki operasyon

04 Ocak 2012 04:37

-Ankara'daki operasyon -OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş'deki arama tamamlandı ANKARA (A.A) - 04.01.2012 - OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş'deki arama sona erdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürütüğü soruşturma kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince OYAK Savunma ve Güvenlik Sistemleri A.Ş'de yapılan arama tamamladı. Bilgisayarlardaki incelemelerini tamamlayan ekipler, şirketin Balgat'taki binasından ayrıldı. Öte yandan, soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınanlar arasında bulunan C.Y'nin, Danıştay Bilgi İşlem Merkezinde çalıştığı ve söz konusu kişinin Danıştay'daki bilgisayarında da inceleme yapıldığı öğrenildi.

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