Ankara'daki LGBTİ film festivali yasağına Berlin'den tepki

Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth, Ankara'da düzenlenmesi planlanan bir LGBTİ (Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) film festivalinin yasaklanmasını eleştirdi.

Roth, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sanatın özgürlüğü ve azınlık hakları dokunulmazdır" ifadesini kulladı ve Alman büyükelçiliği çalışanlarının da karara tepkisini bayrak açarak verdiğini belirtti.

Etkinliğin organizatörlerinden Pembe Hayat KuirFest, festivalin sosyal medyada hedef alındığını belirterek şu açıklamada bulundu:

"Bu gösterimlerin provokatif olabileceğini veya terör gruplarının hedef alabileceğini düşünmek, bizim varlığımızı tehdit olarak gören ve bize karşı nefret söylemi kullanan bu insanları ve kurumları meşrulaştırır." "Koruma" bahanesiyle anayasal haklarından mahrum bırakıldıklarını belirten Pembe Hayat KuirFest, "Valiliğin görevi yürüyüşleri ya da etkinlikleri yasaklamak değil, onların güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktır" ifadesini kullandı.

Valiliğin açıklaması

Ankara Valiliği etkinliğin başlamasına bir gün kala bir açıklama yayımlayarak organizasyonun yasaklandığını duyurmuştu:

Valiliğin açıklamasında "Söz konusu paylaşımlarla, halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep ve bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimin aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik edeceği, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkabileceği, ayrıca terör örgütlerinin karşıt görüşlü gruplara yönelik eylem arayışı içerisinde olduğu yönündeki istihbarî bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, yapılmak istenen film gösterimi etkinliğinin, organizasyona katılacak olan grup ve şahıslara yönelik olarak birtakım toplumsal duyarlılıklar nedeniyle bazı kesimler tarafından tepki gösterilebileceği ve provokasyonlara neden olabileceği değerlendirilmektedir" denilerek festivalin bu nedenle yasaklandığı belirtilmişti.

İstanbul LGBTİ+ (Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks) Onur Haftası Yürüyüşü, son üç yıldır engelleniyor. İlki 2003 yılında yapılan LGBTİ yürüyüşüne katılım her geçen yıl artıyordu. 2013 ve 2014'teki yürüyüşlere on binlerce kişi katılmıştı.

Türkiye'de ilk Onur Haftası 1993 yılında İstanbul Valiliği tarafından yasaklanmıştı.

DW/dpa/AFPD/Reuters, MK/SSB/CÖ

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