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Ankara katliamı soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

Katliamına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti

18 Ekim 2015 19:51

En az 102 kişinin hayatını kaybettiği Ankara katliamına ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı sabah saatlerinde tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme heyeti, 4 kişinin tutuklanmasına karar verirken, 2 kişiyi serbest bıraktı. 

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ankara'da 102 kişinin ölümü ile sonuçlanan patlama soruşturmasında emniyette gözaltın alınan 11 kişi bu sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık 6 kişiyi tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti. 4 kişi savcılıktan serbest bırakıldı, bir kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi. Mahkemeye sevk edilen 6 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi mahkemece serbest bırakıldı. 

9 kişi hakkında da tutuklama talebi

Savcılık ayrıca 9 kişi hakkında da yokluğunda tutuklama kararı talep etti. 

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