Ankara'daki katliamda yaralanan Uğur Şahin: Barış sürecine kaldığımız yerden devam edeceğiz

Ankara'daki Barış Mitingi öncesinde meydana gelen ve en az 97 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan patlamalarda yaralanan 22 yaşındaki Uğur Mumcu Şahin, "Yaşamam için mucize diyelim mi, diyelim. Barış sürecine kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre, barış mitingi için Malatya'dan Ankara'ya gelen Şahin, arkadaşlarıyla birlikte kalabalığın içerisine yürürken büyük bir patlama olduğunu ikinci patlamanın da bunun hemen ardından gerçekleştiğini söyledi. Şahin, yaşadıklarını, "Bombaların tam ortasında kaldım. Çevremdekilerin hiçbiri canlı değildi. Baygın değildim. Yaşamam için mucize diyelim mi, diyelim. Barış sürecine kaldığımız yerden devam edeceğiz" sözleriyle anlattı.

Patlama nedeniyle etrafa saçılan parçaların bacağına, göğsüne ve sırtına geldiğini belirten Şahin, "Yüzümde de yanıklar meydana geldi. Hastaneye çok teşekkür ederim. İyileşmem için ellerinden geleni yapıyorlar. Bir an önce iyileşmem için çok çabalıyorlar. Psikolojim gayet iyi. Hiçbir şekilde yılgınlık yok. Bir an önce buradan iyileşip çıkma derdindeyim" dedi.

Annesinin eskiden hemşirelik yaptığı hastanede tedavi görüyor

Uğur Şahin'in anne ve babası da hastane odasında bir an oğullarını yalnız bırakmıyor. Emekli hemşire olan anne Arife Şahin, yıllar önce görev yaptığı Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine patlamada yaralanan oğlu için gelmenin kendisini çok üzdüğünü belirterek, "Bu hastanenin her tarafına ayağım değmiştir. İki yıl çalıştım burada, duygulandım. Bu şekilde gelmek istemezdim. Keşke başka şekilde gelseydik" ifadelerini kullandı.

"Barış için mücadeleye devam edeceğiz"

Oğlunu gönül rahatlığıyla Ankara'ya gönderdiklerini dile getiren Şahin, "Oğlum yanlış bir şey yapmadı. Barış için biz gönül rahatlığıyla gönderdik. Biz de desteklemiştik. Saldırıyı destekleyenleri ve bunu yapanları lanetliyoruz. Barış için mücadeleye devam edeceğiz" diye konuştu.

Saldırı nedeniyle çok üzgün olduklarını dile getiren Baba Kanber Şahin ise, "Bahçede eşimle birlikte çalışıyorduk. Televizyon açmadım. Oğlum telefon etti 'Baba sağ salim vardık' dedi. Arkadaşım aradı, aynı köydeniz. Patlamada çocuğu ölmüş. Mehmet Ali Kılıç, ölenler arasında. 'Mehmet Ali'ye ulaşamıyorum' dedi. Aradım Uğur'un telefonunu ama Uğur da çıkmadı. 'Ambulansa bindiriyoruz' dediler. Sonra buraya geldik" şeklinde konuştu.