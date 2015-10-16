Ankara'daki katliamda hayatını kaybeden Ahmet Khaldi Filistin'e uğurlandı

Ankara’da gerçekleştirilen canlı bomba katliamında hayatını kaybeden Ahmet Khaldi’nin cenazesinin Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemleri bitti.

Filistin’e gönderilmek için hazırlanan cenazeyi Adli Tıp Kurumu önünde toplanan Halkevleri üyeleri yolcu etti. Ahmet’in fotoğraflarını taşıyanlar, cenaze aracına Adli Tıp’ın otoparkına kadar eşlik etti. Cenaze burada araçtan indirilip kurulan masaların üzerine konuldu.

Yapılan törenin ardından atılan sloganlar eşliğinde omuzlanan cenaze, Esenboğa Havalimanı’na doğru yola çıktı. Ahmet Khaldi’nin cenazesiburadan hava yoluyla ailesinin bulunduğu Filistin’e gönderilecek.