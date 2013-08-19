Ankara'daki 'istihbaratçı ABD askeri' sayısı artırıldı!

Ankara’daki “ABD karargâhı” diye bilinen ABD Savunma İşbirliği Ofisi’nde görev yapan asker sayısı 40’tan 52’ye çıkarıldı.

ABD, Ankara’ya “istihbarat” ayarı yaptı.

Ankara’daki ABD Karargâhı olarak bilinen ve Irak’ın kuzeyinden insansız hava araçlarından alınan görüntülerin de aktığı Savunma İşbirliği Ofisi (ODC) Başkanlığı’nda görev yapan Amerikalı asker sayısının artırıldığı ortaya çıktı.

Vatan gazetesinden Levent İçgen’in haberine göre, 26 Şubat tarihine kadar 40 ABD’li istihbaratçı askerin görev yaptığı ofiste, artık 52 istihbaratçı Amerikalı asker görev yapıyor.





En köklü karargâh





ABD Savunma İşbirliği Ofisi’nde Türk subaylar da bulunuyor. TSK, istihbaratın paylaşımı maksadıyla ODC’de subay görevlendirmesi yapıyor. Türk subaylar ABD’li istihbaratçı subaylarla, başta terörle mücadele olmak üzere iki ülke savunmasını ilgilendiren birçok konuda istihbarat paylaşımı yürütüyor.



Ofis, ABD’nin Ankara Büyükelçiliği nezdinde faaliyet gösteriyor ve Türkiye’de üslenmiş en köklü Amerikan karargahı olduğu söyleniyor. 1947 yılından beri Türkiye’de kurulu olan ofisin, TSK’nın yanı sıra ABD’li istihbarat örgütleriyle de organik bağı bulunduğu iddia ediliyor. Ayrıca bazı kesimler tarafından ofisin TSK’nın hızlı modernizasyonu ve Türkiye’de, ABD politikalarını geçerli kılmak için çalışmakta olduğu da öne sürülmüştü.





Gezi ve Suriye etkisi mi?

ABD’nin başta Ortadoğu olmak üzere bölge ve Türkiye’deki gözü kulağı olan Savunma İşbirliği Ofisi Başkanlığı’ndaki Şubat sonu itibariyle 40 olan ABD’li asker sayısının 52’ye çıkarılmış olması, merak konusu oldu. Gezi olayları, Suriye’deki gelişmeler, Irak ve son olarak Mısır’da yaşananların, ABD’nin bu konudaki kararında etkili olduğu iddia ediliyor.