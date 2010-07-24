Ankara'daki İsrail-Sırbistan maçında salonda dışında gerginlik

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Polis barikatına yüklendiler

İSRAİL: 0 - SIRBİSTAN: 3

Avrupa Bayanlar Voleybol Ligi Finalleri için Türkiye'ye gelen İsrail Bayan Voleybol Milli Takımı'nın, Sırbistan ile yapacağı maçı protesto eden Mavi Marmara Platformu üyesi bir grup salona girmek istedi. Polis, salona yaklaştırılmayan ve bir süre barikata yüklenen gruba müdahale etmedi.Türkiye Voleybol Federasyonunun salonunda oynanan maç öncesi Mavi Marmara Platformu üyeleri, Başkent Öğretmenevi önünde toplandı. İsrail aleyhinde sloganlar atan grup adına basın açıklaması yapan gazeteci yazar Hamza Er, İsrail'in ''önce katlet, sonra pişkince ilişkiye devam et'' politikası güttüğünü, ''alçakça bir şımarıklık göstergesi'' yaparak, MOSSAD ajanları gözetiminde Türkiye geldiklerini söyledi.İsrail'in gerçekleştirdiği katliamdan sonra geri adım atmadığını, ilişkilerin normalleşmesine katkı sağlamadığını ancak Türk hükümetinin de ''bağırmaktan başka bir şey yapmadığını'' savunan Er, ''Haklarımız geri alınmıyorsa en azından bu tür, böyle rahatsızlık veren organizasyonlara engel olunmalı. Eli kanlı MOSSAD ajanlarıyla sporcuların bu ülke topraklarında bulunmasını asla kabul etmiyoruz. Sporcu kılığındaki bu insanlar, maçlarını oynamamalı ve hemen sınır dışı edilmelidir'' diye konuştu.Er, Mavi Marmara Platformu olarak, bu tür çirkinliklere her zaman engel olacaklarını ifade etti.Mavi Marmara gemisinde öldürülen Furkan Doğan'ın üzerinden çıkan kanlı Türk bayrağının da açıldığı gösteride, Furkan Doğan'ın akrabası Erdinç Sezer, Doğan'ın acısı çok taze iken bu tür bir organizasyon yapılmasını kabul edemediklerini söyledi.Furkan Doğan'ın açıklanan üniversiteye yerleştirme sonuçlarına göre Cerrahpaşa Tıp Fakültesini kazanabildiğini ifade eden Sezer, ''Hayalleri vardı. Umutları vardı. İsrail'in karşısına çıkan delikanlı biriydi. Furkan Doğan'a ve şimdi de burada bize gösterilmeyen müsemma İsraillilere de gösterilmemeli'' dedi.Konuşmaların ardından salona doğru yürümek isteyen grup, emniyet güçleriyle görüştü. Grubun salona girmesine izin verilmemesi üzerine Hamza Er, ''Üzerimde 2 kurşun yarası var. 8 kurşunla yaralanıp da burada olanlar var. Ne olursa olsun yürüyeceğiz. Bu maçı oynatmayacağız'' şeklinde konuştu.Bunun üzerine polis araçlarından grubun dağılması yönünde anonslar yapıldı. Anonslara uymayan Mavi Marmara Platformu üyeleri, kol kola girip polis barikatına doğru tekbir getirerek yürüyüşe geçti.Bu arada polisin sadece barikatını koruduğu, göstericilere müdahale etmediği görüldü. Grubun yaklaşık 10 dakika polis barikatına yüklenmesinin ardından, bazı grup üyeleri arkadaşlarını sakinleştirdi.Mavi Marmara Platformu üyelerinin Başkent öğretmenevi önündeki bekleyişi devam ettiği belirtildi.Voleybol Avrupa Bayanlar Ligi yarı final maçında Sırbistan, İsrail'i 3-0 yendi.Güvenlik nedeniyle seyircisiz oynanan karşılaşmayı, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gabi Levi, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Başkanı Andre Myer, İsrail Voleybol Federasyonu Başkanı Jacob Shtofman, Gençlik ve Spor Genel Müdürü Yunus Akgül ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık izledi.Günün ikinci maçında Türkiye, saat 20:00'de Bulgaristan ile karşılaşacak.TVF BaşkentWojciech Maroszek xxx (Polonya), Heike Kraft xxx (Almanya)Ponte xx, Velikiy xxx, Vysotski xx, Fraga x, Artmenko xx, Volivach x (Zinober xx, Arazi xx)Rasic xxx, Ognjenovic xx, Nikolic xx, Veljkovic xxx, Brakocevic xxx, Vesovic xx (Cebic xx, Molnar xx, Zivkovic xx, Bjelica x, Krsmonovic x)(20-25, 12-25, 21-25)64 dakika (25, 19, 20)