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Ankara'daki IŞİD operasyonunda gözaltı sayısı 19'a yükseldi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 kişi hakkında gözaltı kararı vermişti

06 Mart 2018 20:32

ABD Ankara Büyükelçiliği'nin güvenlik önlemi nedeniyle kapatılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında terör örgütü IŞİD'e yönelik başlatınlan operasyonda gözaltı sayısı 19'a yükseldi. Operasyonların sürdüğü, gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin yabancı uyruklu oldukları, örgüte eleman kazandırmaya çalıştıkları, Türkiye'deki hedef olabilecek noktalarla ilgili keşif ve istihbarat çalışmaları yaptıkları ve çatışma bölgeleriyle irtibatlarının tespit edildiği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü IŞİD üyesi olduğu gerekçesiyle 20 şüpheli hakkında dün gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden 12'si gözaltına alınmıştı.

 

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