Ankara merkezli IŞİD gözaltılarında herkes serbest

Ankara merkezli 4 ilde IŞİD’e yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının tutuklanmalarını istediği 9 kişi ile haklarında adli kontrol uygulanmasını istediği 4 kişinin, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorguları tamamlandı.

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonda tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 9 kişi ile haklarında adli kontrol istenen 4 şüpheliye haftada iki defa karakola imza verme şartı getirerek serbest bıraktı.

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü IŞİD’e yönelik Ankara, Hatay, İstanbul ve Kırıkkale’de 12 Ağustos’ta yapılan operasyonlarda 13 kişi gözaltına alınmıştı.