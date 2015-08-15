T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara merkezli IŞİD gözaltılarında herkes serbest

Gözaltına alınan 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

15 Ağustos 2015 01:55

Ankara merkezli 4 ilde IŞİD’e yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 13 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının tutuklanmalarını istediği 9 kişi ile haklarında adli kontrol uygulanmasını istediği 4 kişinin, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorguları tamamlandı.

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, Terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonda tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 9 kişi ile haklarında adli kontrol istenen 4 şüpheliye haftada iki defa karakola imza verme şartı getirerek serbest bıraktı.

Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü IŞİD’e yönelik Ankara, Hatay, İstanbul ve Kırıkkale’de 12 Ağustos’ta yapılan operasyonlarda 13 kişi gözaltına alınmıştı.

 

ETİKETLER

ankaraışidgözaltışartlıhaberserbestkişiışidliler serbest kaldıhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24