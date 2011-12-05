'Ankara'daki havaalanları taşınsın'

T24 - ATO Başkanı Bezci, Güvercinlik ve Etimesgut havaalanlarının artık şehir içinde kaldığını belirterek, ''Mania Planı'' gereği yüksek yapılaşmaya engel teşkil etmeleri nedeniyle şehir dışına taşınması gerektiğini savundu.



Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Salih Bezci, Eskişehir Yolu güzergahının gökdelenler ve çevre düzenlemeleriyle Türkiye'nin cazibe merkezi haline gelebileceğini vurgulayarak, bunun önündeki en büyük engelin Güvercinlik ve Etimesgut havaalanlarının uçuş güvenliğiyle ilgili ''Mania Planı'' olduğunu ifade etti.



Havaalanlarının uçuş güvenliğinin sağlanması amacıyla 1930'lu yıllarda hazırlanan ancak 1990'lı yıllara kadar hayata geçirilen uygulamanın keyfi olduğunu iddia eden Bezci, şunları kaydetti:



''Halk Bankası Genel Müdürlüğü, TOBB İkiz Kuleleri, Gazi Orduevi, TPAO Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Orman Bakanlığı binaları gibi bir çok kamu ve özel yapı 'Mania Uygulaması'nın sınırlarını 140 metreye kadar aştı. Güvercinlik Havaalanı'na 2 kilometre mesafedeki alanda uygulama dikkate alınmadan bina yapımına izin verilirken, Söğütözü'nde uygulama tahditlerini aşmış çok sayıda kamu binası olmasına rağmen, bu binalarla eşit yapı yüksekliğine dahi izin verilmiyor. Bu plan, Ankara'nın gelişmesinin önündeki en büyük engellerden birini oluşturuyor. 'Mania planı' nedeniyle yatırımcı kaçırıyor. Uygulama Ankara'nın ayağındaki pranga.''



Ankara'nın en önemli merkezi iş alanı olan Eskişehir yolu aksında yapılması planlanan yatırımların iptal edilme aşamasına geldiğini aktaran Bezci, ''Güvercinlik ve Etimesgut havaalanlarının artık şehir dışına taşınması gerekiyor. Bu gerçekleştiğinde Mania Uygulaması sorunu kökten çözülecek, Ankara'nın da önü açılacak'' ifadelerini kullandı.



