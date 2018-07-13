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Ankara'daki 'FETÖ' operasyonunda gözaltına alınan 34 subay tutuklandı

Operasyon kapsamında 9 asker de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

13 Temmuz 2018 16:37

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nı 'FETÖ'ye yönelik soruşturması kapsamında gözaltına alınan yarbay ve albaylardan 34'ü tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bir süre önce 'FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 44 kişiden 9'u, sorgularında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak üzere itirafçı oldu. Örgüte ve bağlantılarına ilişkin bilgiler veren bu kişiler, adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan yarbay ve albaylardan 34'ü geçen hafta tutuklandı, suçlamalarla ilgisi olmadığı belirlenen bir emekli albay ise emniyetten serbest bırakıldı.

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