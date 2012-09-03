Ankara'daki doğalgaz kaçağı Eskişehir yolunu kapattırdı

Ankara'da Eskişehir yolunda doğalgaz hattında meydana gelen gaz kaçağı paniğe neden oldu. İşyerleri tahliye edilirken, yol trafiğe kapatıldı.

Hattaki kaçağı fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleriyle Başkent Doğalgaz (BAŞKENTGAZ) görevlileri sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, boru hattına yakın bazı işyerlerini tahliye etti. Eskişehir yolunu iki yönlü ulaşıma kapattı. Ekipler kaçağı önlemek için çalışma başlattı.

Öte yandan, görgü şahitleri, büyük bir gürültü duyduklarını, olay yerine yaklaştıklarında da gaz kaçağını fark ettiklerini söyledi.

Bir görgü şahidi, doğalgaz hattının bulunduğu yerde bir iş makinesinin çalışma yaptığını kaçağın bu nedenle meydana geldiğini iddia etti.