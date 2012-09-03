T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'daki doğalgaz kaçağı Eskişehir yolunu kapattırdı

Eskişehir yolu Bağlıca Kavşağı'nda doğalgaz iletim hattında henüz belirlenemeyen nedenle gaz kaçağı meydana geldi

03 Eylül 2012 15:59

Ankara'da Eskişehir yolunda doğalgaz hattında meydana gelen gaz kaçağı paniğe neden oldu. İşyerleri tahliye edilirken, yol trafiğe kapatıldı.

Hattaki kaçağı fark eden vatandaşlar, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleriyle Başkent Doğalgaz (BAŞKENTGAZ) görevlileri sevk edildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, boru hattına yakın bazı işyerlerini tahliye etti. Eskişehir yolunu iki yönlü ulaşıma kapattı. Ekipler kaçağı önlemek için çalışma başlattı.

Öte yandan, görgü şahitleri, büyük bir gürültü duyduklarını, olay yerine yaklaştıklarında da gaz kaçağını fark ettiklerini söyledi.

Bir görgü şahidi, doğalgaz hattının bulunduğu yerde bir iş makinesinin çalışma yaptığını kaçağın bu nedenle meydana geldiğini iddia etti.

ETİKETLER

eskişehirankaragaz kaçağıdoğalgaz

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24