Ankara'daki Dağlıca protestosunda silahlı kavga: 2'si polis 7 yaralı

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Dağlıca bölgesinde 16 askerin şehit olması, Ankara'nın Beypazarı İlçesi'nde bir grup tarafından protesto edildi. Protestocuların bazı evlere ve araçlara zarar vermesi üzerine mahalleli ile çıkan ve silah seslerinin de duyulduğu kavgada 2'si polis 5 kişi yaralandı.

Dağlıca'da meydana gelen olaya tepki için sosyal paylaşım sitesi üzerinden örgütlenen grup, dün saat 17.00 sıralarında Beypazarı'nın Sanayi bölgesinde toplandı.



Grup, araçlar ve yaya olarak konvoy eşliğinde ilçe merkezine hareket etti. Protestocular yol boyunca PKK aleyhine ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları attılar.



Topluluk ilçede Doğu ve Güneydoğu kökenli vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Zafer Mahallesi'nde geçerken iddiaya göre bir marketin önünden konvoydaki araçlara taş atıldı. Bunun üzerine eylemcilerden bazıları çevredeki evlere taş atıp, park halindeki araçlara zarar verdi.



2'si polis 7 kişi yaralandı

Eylemciler ile mahalleli arasında çıkan ve silah seslerinin duyulduğu kavgada polis memurlarından Yakup Yılmaz ayağına isabet eden saçma ile Coşkun Kara ise atılan taşın başına isabet etmesiyle yaralandı. Diğer 5 yaralının ise saçma, taş ve soba darbeleri nedeniyle kaldırıldığı Beypazarı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.



Olayların büyümesi üzerine ilçeye Ankara'dan Özel Harekat polisleri, Çevik Kuvvet, zırhlı araç ve TOMA'lar takviye olarak sevk edildi. Zafer Mahallesi girişini kapatıp, mahalleli ile eylemciler arasında etten duvar ören polis, vatandaşları sakin olmaya davet etti.



Beypazarı Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, İlçe Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı, Askerlik Şube Başkanı, siyasi partilerin temsilcileri, Kaymakamlık'ta toplanarak durum değerlendirmesi yaptı. Daha sonra olayların yaşandığı mahalle giden yetkililerden Kaymakamı Suat Seyitoğlu ve Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, tarafları sakinleştirmeye çalıştı.