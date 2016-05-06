Ankara'daki çukur büyüyor; bu kez de kamyon düştü

Ankara'da ODTÜ’nün 100. Yıl Kapısı'na yaklaşık 500 metre mesafede sabaha karşı yol çöktü, park halindeki bir araç yaklaşık 3 metrelik çukura düştü. Patlayan su borusunun çökmeye neden olduğu iddia edilirken, olayla ilgili açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi de çökmenin 1970’li yıllarda yapılan foseptik çukurundan kaynaklandığını belirtti. Belediye ekipleri bölgede çalışma yürütürken bir çökme daha meydana geldi. Bu kez belediyenin kanal tahliye kamyonu çukura düştü. Bölgeye kimse yaklaştırılmıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de Twitter hesabından ''Bu bir iş kazası. Ama şoför hatası, ama çukurun azizliği. Foseptik çukuru yıllar önce açılmış ve ASKİ ile ilgisi yok'' dedi.

Ankara'da 05.30 sıralarında Çiğdem Mahallesi 1588. Sokak’ta bulunan Ortadoğu Konutları’nın önünde yolun çökmesine neden olurken gürültüyle uyanan çevre sakinleri polis ve itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ve belediye ekipleri aracı düşen çukurdan çıkarmak için çalışmalar başlattı.

Belediye: Foseptik çukurundan kaynaklandı

Olayla ilgili açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, olayın özel bir binaya ait 26984 ada/1 parseldeki alanında meydana geldiğini ve çökmenin 1970’li yıllarda yapılan foseptik çukurundan kaynaklandığını ifade etti. İddia edildiği gibi çöküntünün su borusu patlamasından kaynaklanmadığını, tam tersine binayı besleyen plastik su borusunun çöküntü nedeniyle bağlantı yerinden çıktığını savunan Belediye yetkilileri, bölgede bulunan ikinci foseptik çukurunun da doldurulacağını açıkladı.

Çukura bu kez kamyon düştü

Yaşanan olayın ardından belediye ekiplerinin çalışması sırasında, sona yaklaşıldığında bir çökme daha yaşandı. Bu kez çukura Büyükşehir Belediyesi'ne ait tahliye kamyonu düştü.

Melih Gökçek'ten Twıtter'da açıklama: bu bir iş kazası

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından çöken yolla ilgili açıklama yaptı.

Gökçek, Twitter'da ''Bugün bir foseptik çukurunun (ASKİ ile ilgisi yok) çökmesi ile bir araç çukura düştü.Çukura düşen aracı kurtarmak maksadıyla kurtarmaya giden vidanjör asfaltın çökmesi neticesinde o da çukura düştü.Bu bir iş kazası. Ama şoför hatası, ama çukurun azizliği. Foseptik çukuru yıllar önce açılmış ve ASKİ ile ilgisi yok'' ifadelerini kullandı.