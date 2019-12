Ankara'daki bombalı saldırıyı TAK üstlendi!

T24 - Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK), Ankara Kızılay’da 3 kişinin ölümüne 30’u aşkın kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırıyı üstlendi. TAK yaptığı açıklamada bunun sadece bir başlangıç olduğunu metropollerin eylem ve hedef sahaları olarak belirlendiğini dile getirdi.







Fırat Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; ANF’ye gönderilen TAK imzalı elektronik postada, Ankara’da 20 Eylül günü düzenlenen saldırının “bir başlangıç” olduğu tehdidi yer aldı. TAK, Eskişehir ve Antalya’daki saldırıları da üstlendiğini duyurdu.





'Her yer eylem sahası, her yer hedeftir'



TAK “Daha önce uyardığımız gibi artık örgüt olarak hiçbir hassasiyetimiz kalmamıştır. Her yer eylem sahası, her yer hedeftir” diye tehdit etti.





'AKP bizi geri dönüşü olmayan bir yola soktu'



Türk hükümeti tarafından Kürt halkına yönelik açık saldırılar gerçekleştirildiğini belirterek buna “anladıkları dilde cevap verme hakları” olduğunu savunan örgüt, “Barış çabalarına karşı Faşist AKP hükümetinin imha ve savaşla cevap vermesi bizi geri dönüşü olmayan bir yola sokmuştur” dedi.







'Bu sadece bir başlangıç'



Açıklamada, “Özellikle Türkiye metropolleri temel savaş sahamız olacaktır. Ankara Kızılay’da bu eylemin düzenlenmesi bir başlangıçtır, bu tarz eylemlerin artık startı verilmiştir” diye belirtildi.



“Daha önce Eskişehir yolunda ve Antalya’daki patlamalar birer uyarıydı” diyen TAK, AKP hükümetinin işin ciddiyetini kavramaktan çok uzaklaştığını ifade ederek, şöyle tehdit etti: “Bundan sonra gelişecek olan savaşın ve insan kayıplarının tek sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bundan sonra kimse bizden, hassas yaklaşmamızı beklemesin savaş kararını alan AKP hükümetidir ve bunun Türkiye’de yaratacağı etkiye ve sonuçlarına katlanır.”





Kürdistan Özgürlük şahinleri kim ve nasıl kuruldu?



PKK’nin 2003 yılındaki askeri konsey toplantısında kurulan ve ozel kuvvetler içinde yer alan Kürdistan Özgürlük Şahinleri (TAK), PKK içerisinde faaliyet gostermesine rağmen, tamamen bağımsız bir yapı gibi gösterilmektedir. Kürdistan Özgürlük Şahinleri adiyla bilinen ve yaptığıi eylemler PKK tarafindan üstlenilmeyen bu terör oluşumunun fikir babası ve onay mercii, Cemil Bayık ve Duran Kalkan olarak bilinmektedir.



Genelde turistik bölgelerde eylem yapan örgüt Muğla, İzmir, Antalya gibi bir çok şehirdeki saldırıların sorumluluğunu üstlendi. 16 Temmuz 2005'te Kuşadası'nda bir otobüsün patlatılması sonucu 3'ü yabancı 20 kişi yaralandı. 5 Nisan 2006'da Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul temsilciğine saldırı yaptı. 28 Ağustos 2006'da Marmaris'te ve Antalya'da saldırılar düzenledi ve bu saldırılarda çok sayıda kişi yaralanırken 3 kişi yaşamını yitirdi.



22 Haziran 2010 tarihinde gerçekleştirilen, İstanbul 'un Halkalı ilçesinde askeri personel taşıyan otobüse uzaktan kumandalı bombayla gerçekleştirilen ve dört asker, bir sivilin öldürülmesiyle sonuçlanan eylemi üstlendi. 31 Ekim 2010 tarihinde İstanbul Taksim'de 32 kişinin yaralanması olayını, olaydan 4 gün geçtikten sonra üstlendi.







PKK silahlı kanadı HPG 'bizimle ilgisi yok' demişti



PKK'nın "silahlı kanadı" olarak bilinen HPG, Ankara'daki patlamayla bir ilgisinin bulunmadığını öne sürmüştü. PKK'ya yakın internet sitelerine yazılı açıklama gönderen kuruluş, "20 Eylül günü Ankara'da yaşanan patlama sonucunda yaşanan can kayıplarından direkt hareketimizi ve HPG güçlerimizi sorumlu tutan yeminli PKK düşmanları kamuoyunu manipüle etmektedir" dedi.



Açıklamada, "Bu olayla bağlantımız kurularak Kürt düşmanlığı daha da geliştirilmek, sivil insanlarımız hedef yapılmak istenmektedir. Tam da TC Başbakanı Erdoğan'ın ABD başkanı ile görüşmesi öncesine denk gelen bu olayın arkasında AKP hükümetinin yeni bir oyunu olduğu görülmektedir. Uluslararası kamuoyu nezdinde AKP hükümetini mağdur pozisyonunda göstermek ve hareketimize karşı geliştirilmek istenen tasfiye konseptine destek bulmak amacıyla bu olayın kullanılmak istendiği çok açıktır. Sivillere yönelik eylem geliştirmediğimiz bilinmesine rağmen bu yönlü propaganda edilmesinin amacı AKP hükümetinin açıkça ilan ettiği ve tüm Kürtleri hedefleyen savaşın daha da yükseltilmesidir" iddiasında bulundu