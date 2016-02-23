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Ankara'daki bombalı saldırıya getirilen yayın yasağı kaldırıldı

Saldırının üzerinden bir saat geçmeden yayın yasağı getirilmişti

23 Şubat 2016 20:55

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'nca Ankara'daki askeri servis konvoyuna düzenlenen ve 29 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan bombalı saldırıya ilişkin getirilen yayın yasağı kaldırıldı. 

Saldırının üzerinden bir saat geçmeden getirilen yasak 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 7'nci maddesine dayandırılmıştı. 

Kanun maddesine göre ''milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının muhtemel olduğu durumlarda'' yayın yasağı getirilebiliyor. 

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