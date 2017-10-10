Ankara'daki bombalı saldırı, 2'nci yılında Eskişehir'de protesto edildi

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA) - ANKARA\'da 2 yıl önce Gar Kavşağı\'nda düzenlenen, 101 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısı, Eskişehir\'de protesto edildi.

Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından akşam saatlerinde Porsuk Bulvarı\'nda basın açıklaması düzenlendi. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı basın açıklamasında çeşitli sloganlar atıldı. \'10 Ekim Ankara. Unutmadık Unutturmayacağız\' yazılı pankart açan kalabalık adına KESK Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü İsmail Hakkı Akçin konuşma yaptı. Akçin şunları söyledi:

\"Türkiye tarihinin en acımasız, en vahşi katliamlarından birisi olan 10 Ekim Ankara katliamı üzerinden tam 2 yıl geçti. Türkiye\'nin merkezinde, Ankara Garı\'nda, dünyanın gözü önünde patlatılan bombalarla annelerimizi, babalarımızı, kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı, yoldaşlarımızı kaybettik. 10 Ekim\'de Türkiye\'nin dört bir yanından sadece barış istemek için kamu emekçilerinin, işçilerin, halkların barış özlemlerini haykırmak, geleceğe dair umutlarını yaşatmak için \'Savaşa inat, barış hemen şimdi\' demek için geldik. Kadını erkeği, genci yaşlısı barış türküleriyle birlikte halaya dururken patlattılar bombalarını. Ölüme karşı yaşamı savunanlar, bir kez daha bombaların hedefi oldular. Acımız çok büyük ve tarifsizdir. Barış için gar önünde olanları dünya ve Türkiye hiç unutmayacak, bombayı patlatan o barbarları, o kalleşleri ise hep lanetle anacaktır.\"

Yapılan konuşmaların ardından kalabalık çeşitli sloganlar attıktan sonra dağıldı.

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