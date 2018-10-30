Ankara'daki baskında 700 bine yakın kaçak vitamin ele geçirildi

ANKARA\'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, yurt dışından kaçak yollarla Türkiye\'ye getirilen 678 bin 17 adet vitamin hapı ve kişisel bakım ürüne ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerinin son kullanma tarihinin geçtiğini ve üzerlerine yeni etiket yapıştırılıp satışa sunulduğu belirtildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu, Ö.Ç.\'nin Türkiye\'ye yasa dışı yollarla gıda takviyesi ve kişisel bakım ürünü getirdiği ve bunları da Çankaya ilçesindeki bir işyerinde satışı sunduğu ve depoda sakladığı tespit edildi. Şüpheli Ö.Ç., konuyla ilgili 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, iş yerine ve depoya operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda, son kullanma tarihi geçmiş ve üzerlerine yeni etiketler yapıştırılmış 678 bin 17 adet vitamin hapı ve kişisel bakım ürüne ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin 2 milyon TL olduğu belirlendi. Hakkında, \'5607 Sayılı Kaçakcılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçu\'ndan işlem yapılan şüpheli Ö.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada operasyonda ele geçirilen ürünlerin, Türkiye tarihinde tek seferde yakalanan en yüksek miktar olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

-Ele geçirilen ürünlerden görüntü

-Ürünlerin satıldığı dükkandan görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN - Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA)