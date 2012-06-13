Ankara'daki askeri birliklerde 'casusluk' araması başlatıldı

Askeri casusluk soruşturması kapsamında 16 ilde komutanlıklar ve birliklerde arama yapıldı Baskın yapılan yerler arasında Jandarma Genel Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve GATA var. En dikkat çekici yer ise TSK'nın en kozmik birimi Özel Kuvvetler Komutanlığı da yr alıyor.



İzmir Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü 'Askeri belgelerin ele geçirilmesi' soruşturması kapsamında yeni bir gözaltı dalgası başladı.

Aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de bulunduğu 16 ilde arama kararı çıkarıldı. Toplam 51 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

Arama yapılan yerler arasında Jandarma Genel Komutanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve GATA da var.

Soruşturma kapsamında bazı muvazzaf askerler için de gözaltı kararı bulunduğu ifade ediliyor.



Hakim albay gözaltında



Ankara'daki evinde arama yapılan askeri hakim albay Ali Rıza Bildik gözaltına alındı. Bildik, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Ankara'daki operasyonu aralarında 28 Şubat soruşturmasını yürüten Mustafa Bilgili'nin de olduğu altı özel yetkili savcı yürütüyor.

Bir eskort kızın gözaltına alınmasıyla başlayan ve şantaj yoluyla askeri bilgileri ele geçirildiği belirtilen çeteye yönelik operasyonda şu ana kadar 13'ü muvazzaf asker 45 kişi tutuklanmıştı.

Soruşturma 2009 yılında gelen bir e-posta ihbarıyla başlatılmıştı. Bazı eskort kızlar aracılığıyla kozmik bilgilerin ele geçirildiği iddiaları üzerine harekete geçilmişti.