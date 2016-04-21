Ankara’daki ABD Konsolosluğu 9 gün boyunca vize başvurusu alamayacak

ABD Büyükelçiliği, Konsolosluk Bölümü’nün, 22 – 30 Nisan 2016 tarihleri arasında hizmet veremeyeceği açıklandı. Bu tarihler arasında vize başvurularının alınamayacağı bildirildi.

Amerikan Konsolosluğu’nun sosyal medya Twitter hesabından yapılan açıklamada, “tadilat nedeniyle 22 Nisan – 30 Nisan 2016 tarihleri arasında hizmet verilemeyeceği” aktarıldı.

Bildiride ayrıca şu ifadeler yer aldı:

“Bu tarihlerde yeni vize başvurularını kabul edemeyeceğiz için, lütfen seyahat planlarınızı yaparken bunu dikkate alınız. İstanbul’daki Başkonsolosluk, söz konusu tarihlerde açık olacaktır.”