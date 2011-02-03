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ANKARA'DAKİ 2. PATLAMADAN 8 KİŞİ KURTARILDI ANKARA (A.A)

03 Şubat 2011 22:47

-ANKARA'DAKİ 2. PATLAMADAN 8 KİŞİ KURTARILDI ANKARA (A.A) - 03.02.2011 - Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, OSTİM'DE  meydana gelen ikinci patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğünü, 8 kişinin kurtarıldığını bildirdi.  Vali Yüksel, patlamanın yaşandığı bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, OSTİM'de sabah patlama olan bölgede çalışmalar sürdürülürken OSTİM'de bulunan, İvedik Küçük Sanayi Sitesi olarak belirtilen yerdeki 25. Cadde'de otomobil boyacılığı yapılan işletmede saat 19.30 sularında patlama meydana geldiğini ifade etti.  Olay yerine yeni geldiğini belirten Yüksel, ''Bütün ekiplerimiz yangın, patlama mahallinde bulunuyor. Arkadaşlarım içeriden şu anda 1 ölü ve 8 vatandaşımızı sağ olarak çıkardılar ancak yaptığımız telefon görüşmelerinde, içeride birkaç vatandaşımız daha olduğu anlaşılmaktadır. Şu anda çalışmalarımızı etkili şekilde sürdürüyoruz'' dedi.  Vali Yüksel, olaya ilişkin gelişmelerle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğini söyledi. 

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