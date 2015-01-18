Ankara'da Zübeyde Hanım Sokağı'nın adı Cumhurbaşkanlığı Caddesi oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresindeki yollara yeni isim verdi. Zübeyde Hanım Sokağı’nın adı Cumhurbaşkanlığı Caddesi oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beştepe'de bağlantı yollarıyla uzatılarak cadde haline getirilen Zübeyde Hanım Sokağı'nın adının Ankara'da büyük bir caddeye verileceği bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bulunduğu bölgede yeni açılan bulvar, cadde ve yollara "Cumhurbaşkanlığı Bulvarı", "Cumhurbaşkanlığı Caddesi", "Yeni Çiftlik Caddesi" ve "Alparslan Türkeş Caddesi" isminin verilmesini kararlaştırdı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Vekili Ali İhsan Ölmez başkanlığındaki Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında, yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı bölgesindeki yol güzergahlarına yeni isimler konulmasına ilişkin Başkanlık yazısı ile ANKAPARK Projesi'nde gerçekleştirilen imar planı değişikliği kabul edildi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın bulunduğu bölgede yeni açılan yollardan 1 No'lu yol güzergahı olan, Yenimahalle-Etimesgut-Çankaya ilçe sınırları içinde bulunan, Beştepe-Bahçekapı-Söğütözü mahallelerini kapsayan Alparslan Türkeş Caddesi'nin 11. Sokak ile birleştirilip, uzatılan 25 metre yol genişliğindeki caddeye "Alparslan Türkeş Caddesi" adı verildi.

Yenimahalle ilçesi içindeki Emniyet ve Gazi mahallelerinden geçen 40 metre genişliğindeki 2 No'lu yolun adı, "Cumhurbaşkanlığı Bulvarı", aynı bölgedeki Emniyet'in önünden geçen 15 metre genişliğindeki 3 No'lu yolun adı ise "Yeni Çiftlik Caddesi" oldu.

Yenimahalle-Beştepe önünden geçen, 12 metre genişliğinde, Mevlana Bulvarı'na bağlanan yol da "Cumhurbaşkanlığı Caddesi" oldu.

Belediye'den açıklama: Zübeyde hanım sokağı adı daha büyük bir caddeye verilecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beştepe'de bağlantı yollarıyla uzatılarak cadde haline getirilen ve adı "Cumhurbaşkanlığı Caddesi" olarak değiştirilen Zübeyde Hanım Sokağı'nın adının Ankara'da büyük bir caddeye verileceği bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, dün Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresindeki bazı yollara isimlendirme yapılmasının kararlaştırıldığı hatırlatıldı.

Beştepe'de 370 metre uzunluğundaki Zübeyde Hanım Sokağı'nın, yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın yanından geçen caddeye bağlanarak genişletildiği ve 970 metrelik bir cadde haline getirildiği ifade edilen açıklamada, Belediye Meclisi'nde oybirliğiyle alınan kararla genişletilen Zübeyde Hanım Sokağı'nın adının Cumhurbaşkanlığı Caddesi olarak değiştirildiği belirtildi.

Zübeyde Hanım isminin tamamen kaldırılmasının kesinlikle söz konusu olmadığına dikkat çekilen açıklamada, gerekli araştırmaların yapıldığı, Zübeyde Hanım isminin, belirlenecek daha büyük bir caddeye verileceği, ilgili kararın önümüzdeki Belediye Meclisi toplantısında alınacağı kaydedildi.

Ankapark'ta imar değişikliği

Ankara 18. İdare Mahkemesince yürütmeyi durdurma kararı verilen Atatürk Orman Çiftliği alanındaki ANKAPARK Projesi de Belediye Meclisi gündeminde değerlendirildi.

ANKAPARK projesi, mahkeme kararı doğrultusunda Belediye Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonundan gelen koruma amaçlı uygulama imar planları, Meclis'te oy çokluğuyla karara bağlandı.

Böylece Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi alanındaki çalışmalar, kabul edilen karar doğrultusunda devam edecek.