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Ankara'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı ANKARA (A.A)

26 Ocak 2012 19:10

-Ankara'da zincirleme trafik kazası: 6 yaralı ANKARA (A.A) - 26.01.2012 - Başkentte 18 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, 6 kişi yaralandı. Pursaklar ilçesinde, Esenboğa Havalimanı güzergahındaki Karyağdı alt geçidinde, 06 T 4236 plakalı ticari taksi ile 06 HBB 80 ve 06 BZ 172 plakalı araçlar çarpıştı. Bu araçlara çarpmamak için fren yapan, ancak yolun kaygan olması nedeniyle duramayan 15 araç daha zincirleme trafik kazası yaptı. Yolun karşı şeridinde de 5 araç birbirine çarptı. Kazada Murat Yılmazer, Ramazan Okumuş, Sefa Boz, Özgür Ünal ve isimleri öğrenilemeyen Irak uyruklu iki kişi yaralandı. Ambulanslarla Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kapanan yol, trafik ekiplerinin, araçları kaldırmasının ardından ulaşıma açıldı.

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