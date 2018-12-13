T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren ile kılavuz tren çarpıştı: 7 ölü, 46 yaralı (4)

ÖLÜ SAYISI 7'YE ÇIKTI Ankara Valiliği'nden tren kazası ile ilgili yapılan açıklamada, kazada 1’i makinist 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 3’ü ağır olmak üzere 46 kişinin yaralandığı belirtildi

13 Aralık 2018 12:52

ÖLÜ SAYISI 7\'YE ÇIKTI
Ankara Valiliği\'nden tren kazası ile ilgili yapılan açıklamada, kazada 1’i makinist 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 3’ü ağır olmak üzere 46 kişinin yaralandığı belirtildi.
Valilik açıklamasında şöyle denildi:
“Ankara\'da sabah saatlerinde Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Trenin, Marşandiz istasyonuna girişi esnasında raylarda bulunan kılavuz tren ile çarpışması sonucu meydana gelen kaza ile ilgili olarak yürütülen çalışmalarda yapılan son tespitlere göre 1’i makinist 7 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 3’ü ağır olmak üzere 46 vatandaşımız da yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız ilimizdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Kaza yerinde arama kurtarma çalışmaları devam etmekte olup gelişmelerden kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir.”
Ankara , (DHA) 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

SAYISIValilikYüksek Hızlı Trenin MarşandizYaralıKazaDHA
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24