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Ankara'da YSK'nın 'Mansur Yavaş' kararı bekleniyor

YSK, Ankara'da CHP'nin, Yalova'da ise AKP'nin yaptığı itirazları bugün karara bağlayacak

09 Nisan 2014 15:06

Ağrı'da Belediye Başkanlığı seçimlerinin 1 Haziran'da yenilenmesi, Kütahya'da ise MHP'nin bu yöndeki talebinin reddedilmesinin ardından, gözler tartışmalı iki diğer şehir, Ankara ve Yalova'ya çevrildi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun Ankara ve Yalova konusundaki kararını vermesi için son gün yarın. Ancak Hürriyet gazetesinden Zeynep Gürcanlı’nın haberine göre, YSK'nın bugünkü toplantısında Ankara'da CHP'nin, Yalova'da ise AKP’nin seçim sonuçlarına itirazlarını değerlendirmesi ve öğleden sonra kararını açıklaması bekleniyor.

 

Ankara'daki durum

 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda seçimler sırasında oyların sayılması, oyların tutanaklara geçirilmesi ve tutanak birleştirme işlemleri sırasında çok sayıda usulsüzlük yapıldığı iddiasını ortaya atan CHP, YSK’ya Ankara Büyükşehir belediyesi başkanlığı seçiminin iptali için resmen başvuruda bulunmuştu.

 

Yalova'daki durum

 

AKP ise, Yalova'daki seçimler konusunda YSK'ya iki ayrı başvuruda bulundu. AKP Yalova Belediye Başkan Adayı Yakup Koçal başvuruyu şöyle anlatmıştı;

“Biz İl Seçim Kurulu’na tekrar geçersiz oyların 124 sandıkta sayılma talebinde bulunduk. İl Seçim Kurulu bunu reddetti. YSK’ya başvuru gerekçemiz buydu. İl Seçim Kurulu’nun reddettiği talebin tekrar gözden geçirilmesi yani 124 sandıktaki geçersiz oyların açılması talebinden bulunduk. İkinci talebimizde, tam hukuksuzluk denilen 47 civarında seçmen olmaması gereken insanlara seçmen yazdırılmış ve oy attırılmış. Bunun tespitlerini yaptık. Belgelerle bulgularla bunu da olağanüstü itiraz olarak YSK’ya bulunduk."

 

Yavaş: Anayasa Mahkemesi'ne giderim...

 

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, YSK'nın seçimlerin yenilenmesi başvurusuna olumsuz yanıt vermesi halinde, hukuksal mücadelesini sürdüreceğini açıklamıştı.

Anayasa Mahkemesi, oradan da beklediği yanıtı alamazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gideceğini açıklayan Yavaş, "Her bir oyun peşindeyiz, YSK'nın talebimizi reddetmesi halinde Anayasa Mahkemesi ve İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar gideceğiz" ifadesini kullanmıştı.

Hürriyet’te yer alan haberin tamamını okumak için tıklayın

 

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