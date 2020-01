Ankara'da 'yolsuzluk' protestosu

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB üyeleri bugün Ankara "Bozuk Düzende Sağlam Çark Olmaz! Bu Pisliği Halk Temizler" diyerek yolsuzluk protestosu yaptı.

Binlerce kişinin katıldığı mitingde sabahın erken saatlerinde Ankara Garı’nda toplanan kitle daha sonra Sıhhiye'ye doğru yürüyüşe geçti. Birçok siyasi parti ve sivil toplum örgütünün yanı sıra, Eryaman Halk Dayanışması, Konyaaltı Çapulcuları, Yeni Mahalle Yunus Emre Forumu, Fenerbahçe Sol Açık ve Galatasaray Kızıl Aslan taraftar gruplarıyla, taşeron karayolu işçileri ile direnişteki Feniş işçileri de pankart ve flamalarıyla mitinge katıldı. Karayolu işçileri, güzergahın bir bölümünü çıplak ayaklarla yürüdü.

11 yıldır halkın ürettiklerinin, emeklerinin, ülke kaynaklarının nasıl talan edildiğini belgeleyen yolsuzluk operasyonunun, her geçen gün iktidar ortaklarının yeni hırsızlıklarını, yolsuzluklarını ortaya döktüğünü belirten KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul, "Her gün yeni yeni kutular açılıyor, çalıp çırptıkları bir bir ortaya dökülüyor. Yıllardır “hırsız var” diyerek, AKP iktidarının soygun düzenini işaret eden emek ve demokrasi güçleri baskıyla, şiddetle susturulmaya çalışıldı. Gezi direnişinde iktidarın 11 yıllık zulüm düzenine yeter diyenler 'marjinal' ilan edildi. En ağır polis şiddetine maruz kaldı, polis kurşunuyla-copuyla öldürüldü. Böylesi çamura batmış bir düzenin sahipleri, şimdi aynı çamur deryasında birbirleriyle çatışıyor" dedi.

Tombul, "Bizler biliyoruz ki bozuk düzende sağlam çark olmaz! Çetelerin içinde çete arayanların, tüm suçu 'paralel' dünyalara atarak kendilerini 'aklamaya çalışanların yalanlarına karnımız tok. 11 yıldır bu oyunlara gelmediğimiz gibi bugün de gelmeyeceğimizi duyurmak için bir kez daha alanlara çıkıyoruz.Gelin isyanımızı ve yeniden kurma gücümüzü hep bir ağızdan haykıralım" diye konuştu.

'Hükümet suç ortaklığı yaptığı paralel devleti yeni mi keşfetti'

KESK Başkanı Lami Özgen ise mitingde yaptığı konuşmada, “Hangi taşı kaldırsak altından yolsuzluğun, kokuşmuşluğun, kirliliğin sahipleri AKP ve Cemaat çıkıyor! Çürüyen düzen kurumları bir bir dökülüyor. Anayasa ve yasalar rafa kaldırılıyor. Bütün devlet kurumları tek kişinin iki dudağı arasından çıkan talimata göre harekete geçiyor” dedi.

“Tabuttaki hukuka her gün yeni bir çivi çakılıyor” diyen Özgen, alternatif basına ve sosyal medyaya tam bir karartma getirecek yeni sansür yasaları hazırlandığını söyledi. Hükümetin her fırsatta ‘paralel devletten’ yakındığını belirten Özgen, “Hükümet hukukun, adaletin, düşünce ve ifade özgürlüğünün, örgütlenme özgürlüğünün katledilmesinde suç ortaklığı yaptığı paralel devleti 17 Aralık'ta mı keşfetti ki şimdi şikayet ediyor” diye sordu. Gezi olaylarında yedi gencin öldürenler için bizzat Başbakan’ın "destan yazdılar" dediğini belirten Özgen, “Berkin'i ölüm uykusuna birlikte yatırmadılar mı? Bu sürecin en önemli kazanımlarından birisi de din ve inanç sömürüsü yapanların nasıl da lüks ve şaşaa düşkünü olduklarının, nasıl da paraya taptıklarının, nasıl da rüşveti kıble yaptıklarının toplumun her kesimince görülmesidir. Hem aslının hem paralelinin boyaları döküldü, gerçek yüzleri ortaya çıktı. Bizler emek ve demokrasi güçleri olarak bu küresel sermaye dostu, din tüccarları ve yolsuzluk treni yolcularının saltanatlarına son verip tahtlarını yıkacağız” diye konuştu. Özgen, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Hala bizim çocuklarımız ölürken onların çocukları kutu kutu, kasa kasa, gemi çalıp çırpıyorlar. Hala ormanlarımız, dağlarımız, nehirlerimiz, kentlerimiz yağmalanıyor, yaşam alanlarımız yok ediliyor. AKP’nin muhafazakâr, neo-liberal zihniyeti her gün yeni kadın cinayetlerine, şiddete davetiye çıkarıyor. Gerici eğitimin alt yapısı hazırlanıyor."