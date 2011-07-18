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ANKARA'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 40 YARALI ANKARA (A.A)

18 Temmuz 2011 11:36

-ANKARA'DA YOLCU OTOBÜSÜ DEVRİLDİ: 40 YARALI ANKARA (A.A) - 18.07.2011 - Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarında yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 5'i ağır 40 kişi yaralandı. Didim'den Ankara'ya yolcu taşıyan Fatih Çalışoğlu yönetimindeki 35 JA 0164 plakalı otobüs Eskişehir-Ankara yolunun Polatlı yakınlarında yoldan çıkarak devrildi. 54 yolcusu ve 4 personeli bulunan otobüste 5'i ağır 40 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Ankara'daki hastanelere kaldırıldı. Kazada sürücü Çalışoğlu ve firma görevlisinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazayı hafif yaralı atlatan yolculardan Mert Elal, ''Gürültüye uyandık. Her yeri toz duman aldı. Otobüsten çıktığımızda yolda hiç fren izi göremedik'' dedi. Bir otogaz istasyonunun beton bariyerlerini aşarak tarlaya giren otobüsten çıkan yolcular telefonla yakınlarını aradı. Firma, olay yerindeki yolcuların Ankara'ya ulaştırılması için başka bir otobüs tahsis etti.  Jandarma ve polis ekipleri olay yerinde güvenlik çemberi oluşturdu.

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