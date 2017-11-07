Ankara'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 19 yaralı

Ankara'nın Bala ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.
Veysi Küçükaslan idaresindeki 61 S 1291 plakalı Star Batman firmasına ait yolcu otobüsü, Konya-Ankara Karayolu'nun 175. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.Bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla, Konya ve Ankara'daki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan yan yatan otobüsün altında kalanların çıkarılması için çalışmalar sürdürülüyor.