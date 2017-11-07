T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'da yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 19 yaralı

Yaralılar, ambulanslarla, Konya ve Ankara'daki hastanelere kaldırıldı

07 Kasım 2017 12:35

Ankara'nın Bala ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi yaralandı.

Veysi Küçükaslan idaresindeki 61 S 1291 plakalı Star Batman firmasına ait yolcu otobüsü, Konya-Ankara Karayolu'nun 175. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada, 3 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.Bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla, Konya ve Ankara'daki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan yan yatan otobüsün altında kalanların çıkarılması için çalışmalar sürdürülüyor.

ETİKETLER

Ankarakaza

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24