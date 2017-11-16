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Ankara'da yolcu otobüsü devrildi; 10 kişi yaralandı

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi

16 Kasım 2017 07:43

Ankara'nın Gölbaşı İlçesi'nde sürücüsünün kontrol hakimiyetinden çıkan otobüs, şarampole devrildi. Kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında Ankara-Konya Karayolu'nun 80'inci kilometresinde, Gölbaşı İlçesi'ne bağlı Cimşit köyü yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Hatay'a giden Güney Tur firmasına ait, Mehmet Mustafa E. idaresindeki 31 FZ 101 yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yan yatan otobüste bulunan yolculardan 10'u yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralı 10 kişi ambulanslarla çevre ilçelerde bulunan hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası jandarma ekipleri tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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