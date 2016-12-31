Ankara'da yılbaşında eylem hazırladığı iddia edilen 8 IŞİD'li yakalandı

Anadolu Ajansı, Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığında oldukları şüphesi üzerinde durulan 8 IŞİD mensubunun operasyonla gözaltına alındığını duyurdu.

İddiaya göre, Ankara'da yılbaşı öncesi eylem hazırlığında oldukları şüphesi üzerinde durulan 8 IŞİD mensubunun Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekiplerince takibe alındı.

Çalışmalar sonrası harekete geçen ekipler, kent merkezi ile Sincan ve Çubuk ilçelerinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 8 zanlı, sağlık kontrolünün ardından TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Zanlıların yakalandıkları adreslerde çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği belirtildi.