Ankara'da yeni Ergenekon kazısı

Ergenekon soruşturması kapsamında aranan Yarbay Mustafa Dönmez askeri savcılığa teslim oldu ve tutuklanarak Ankara Mamak Askeri Cezaevi'ne gönderildi. Dönmez'in evinde bulunan bir defterden yola çıkarak Yenikent beldesinde yapılan aramalarda da henüz sayısı belirtilmeyen lav silahları, roket atarlar ve patlayıcı maddelerle askeri mühimmat bulundu.



Ergenekon Soruşturmasının onuncu dalgasında gözaltı kararı çıkarılan ancak altı gündür firarda olan Yarbay Mustafa Dönmez, dün Ankara Merkez Komutanlığı'na teslim oldu. Askeri silahları birlik dışına çıkarmaktan askeri savcılıkca aranan Yarbay Dönmez'in ilk sorgusunun ardından İstanbul Merkez Komutanlığı'na gönderileceği öğrenildi.



Bu arada Yarbay Dönmez'in evinde bulunan bir defterden yola çıkarak, Ankara'da yeni bir arama kazısı başlatıldı. Sincan ilçesi Yenikent beldesinde bir ermeni mezarlığı yakınındaki bir ev ve bahçesinde yapılan aramalarda çok sayıda silah ve mühimmat bulundu.

Edinilen ilk bilgilere göre, dedektörler ve arama köpeklerinin rehberliğinde yapılan aramalar sonucunda bulunan silahlar arasında lav silahları, roket atarlar ve patlayıcı maddeler yer alıyor.



