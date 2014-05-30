Ankara'da Yatağan işçilerine biber gazlı müdahale, 15 gözaltı

Ankara'da Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı girişinde demir bariyerlere kendini zincirleyen Yatağan işçilerine polis biber gazı ile müdahale etti. Zincirli eylemde 15 kişi gözaltına alındı.

Ankara Özelleştirme idaresi önünde ki Kurtuluş Parkı'nda günlerdir bekleyen Yatağan işçileri, öğle saatlerinde Enerji Ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na gitti.

Doğan Haber Ajansı’ndan Tahsin Güner ve Muhammet Bayram imzalı habere göre, 40 kişilik işçi grubundan 6 kişi kendini bakanlığın girişinde ki demir bariyerlere kendini zincirledi. Soma'da meydana gelen maden faciasını ve Kemerköy Termik Santrali ile Yeniköy Termik Santrali'nin özelleştirilmesini protesto eden yatağan işçileri daha sonra açıklama yaptı. Özelleştirmeye karşı çıktıkları belirtilen açıklamada Soma'da yaşanan maden faciasına da dikkat çekildi.

Bakanlık girişinden ayrılmayan işçilere açıklamanın ardından çevik kuvvet ekipleri biber gazı ile müdahale etti. Kendilerini bakanlığın demir korkuluklarına zincirleyen işçileri, polis ekipleri demir kesme makinasıyla zincirleri keserek gözaltına aldı.

Bir grup işçi ise çevik kuvvet ekipleri tarafından bakanlık önünden uzaklaştırıldı.

Zincirli eylemde TES-İŞ Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, Maden-İş Sendikası Yatağan Şube Başkanı Süleyman Girgin'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.