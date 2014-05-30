T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'da Yatağan işçilerine biber gazlı müdahale, 15 gözaltı

Kendilerini bakanlığın demir korkuluklarına zincirleyen işçileri, polis ekipleri demir kesme makinasıyla zincirleri keserek gözaltına aldı

30 Mayıs 2014 16:33

Ankara'da Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı girişinde demir bariyerlere kendini zincirleyen Yatağan işçilerine polis biber gazı ile müdahale etti. Zincirli eylemde 15 kişi gözaltına alındı.

Ankara Özelleştirme idaresi önünde ki Kurtuluş Parkı'nda günlerdir bekleyen Yatağan işçileri, öğle saatlerinde Enerji Ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na gitti.

Doğan Haber Ajansı’ndan Tahsin Güner ve Muhammet Bayram imzalı habere göre, 40 kişilik işçi grubundan 6 kişi kendini bakanlığın girişinde ki demir bariyerlere kendini zincirledi. Soma'da meydana gelen maden faciasını ve Kemerköy Termik Santrali ile Yeniköy Termik Santrali'nin özelleştirilmesini protesto eden yatağan işçileri daha sonra açıklama yaptı. Özelleştirmeye karşı çıktıkları belirtilen açıklamada Soma'da yaşanan maden faciasına da dikkat çekildi.

Bakanlık girişinden ayrılmayan işçilere açıklamanın ardından çevik kuvvet ekipleri biber gazı ile müdahale etti. Kendilerini bakanlığın demir korkuluklarına zincirleyen işçileri, polis ekipleri demir kesme makinasıyla zincirleri keserek gözaltına aldı.

Bir grup işçi ise çevik kuvvet ekipleri tarafından bakanlık önünden uzaklaştırıldı.

Zincirli eylemde TES-İŞ Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, Maden-İş Sendikası Yatağan Şube Başkanı Süleyman Girgin'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alınarak Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 

 

ETİKETLER

ankarayatağanişçimüdahalepolisbiber gazıhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24