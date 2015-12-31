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Ankara'da yakalanan canlı bombanın keşif görüntüleri ortaya çıktı

Ankara'da yakalanan ve canlı bomba olduğu öne sürülen Musa Canöz'ün Kızılay'da keşif yaptığı belirlendi

31 Aralık 2015 19:52

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Mamak'ta düzenlediği operasyonda yılbaşında eylem yapma hazırlığında bulunduğu belirtilen 2 IŞİD'li yakalanması ile ilgili olarak yeni ayrıntılar ortaya çıktı.  Canlı bombaların Kızılay civarında keşif yapmaları ise çevrede bulunan güvenlik kameraları ve MOBESE kameraları tarafından da kaydedildiği öğrenildi.

DHA'da yer alan habere göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat ekiplerinin de desteğiyle dün Mamak Yakupabdal Mahallesi Kusunlar TOKİ bloklarına operasyon düzenledi. Operasyonda yılbaşında yapacakları canlı bomba eylemi ile başkenti kan gölüne çevirmeyi hedefleyen Musa Canöz ve Adnan Yıldırım yakalandı. Yakalanan IŞİD'li canlı bombaların bulunduğu evde yapılan aramada bomba düzenekleri bulundu. 2 IŞİD'li canlı bombanın Kızılay'da 2 barda ve Kızılay AVM'de keşif yaptıkları belirtilirken, MOBESE kameraları tarafından da görüntülendi. IŞİD'lilerin oturdukları evi bir emlakçıdan kiraladıkları ve pencereleri ise perde yerine gazete kağıtları ile kapattıkları belirlendi.

 

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