Ankara'da yakalanan canlı bombalara talimatı kim verdi?

Ankara'da yılbaşı gecesi kanlı eylem hazırlığındayken yakalanan IŞİD’li 2 canlı bombanın, eylül ayında Suriye’de eylem planı yapıldıktan sonra Türkiye’ye giriş yaptıkları belirlendi.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, terör polisi tarafından 3 aydır adım adım takip edilen Musa Canöz (28) ile Adnan Yıldırım’ın (40) eylem talimatını IŞİD’in komuta kademesindeki şeyh olarak bilinen ‘Ebu Enes’ kod adlı kişiden aldığı, operasyondan bir gün önce de Ebu Enes’in internet üzerinde şifreli olarak, “Hazırlığınızı tamamlayın, keşfinizi bitirin, eylem için yarını bekleyin” dediği iddia edildi.

Kiralık hücre evi

Canöz ve Yıldırım ile ilgili yürütülen soruşturma derinleştirildi. İki teröristin bağlantılı olduğu kişileri araştıran terör polisi, gece yaptığı baskında canlı bombalarla bağlantılı olan ve ulaşım hizmeti sunan Z.A. adlı kişiyi de gözaltına aldı. 2013 yılında Ankara’dan ayrılarak IŞİD’e katılan Canöz ve Yıldırım’ın, Eylül 2015’te Kilis’ten sınırdaki kaçakçıların yardımıyla yasadışı olarak Türkiye’ye giriş yapıp yolcu otobüsüyle Ankara’ya geldikleri ve Mamak’ta ev kiraladıklar belirlendi. Canlı bombaların 3 aylık kirasını peşin verdikleri ev sahibi de emniyete çağrıldı.

Suriye’deki IŞİD kamplarında bomba ve patlayıcı eğitimi alan canlı bombaların, hücre evinde ele geçirilen el yapımı patlayıcı ile bomba düzeneklerini de kendilerinin hazırladığı anlaşıldı. Bomba düzeneğini Ulus’taki elektronikçilerden temin eden canlı bombaların, patlayıcıyı hazırlamada kullanılan kimyasalları da Çubuk ilçesinden aldıkları öğrenildi. Hücre evinde bomba düzeneğini hazırlayan ve patlayıcı kalıplarını intihar yeleği ile sırt çantasına yerleştiren teröristlerin, patlayıcının etkisini artırmak için kullandıkları demir bilyeleri ise Polatlı’da bir firmadan kargoyla getirttiği belirlendi.

Ankara’da yılbaşına yönelik eylem kararının IŞİD’in komuta merkezinin bulunduğu Rakka’da alındığ iki teröristin Türkiye’ye gönderildiği kaydedildi. Türkiye’deki IŞİD hücreleriyle bağımsız hareket eden canlı bombaların, IŞİD içinde Şeyh olarak bilinen Arap kökenli Ebu Enes kod adlı kişiyle bağlantılı hareket ettikleri kaydedildi. Ebu Enes’in, operasyondan bir gün önce Canöz ve Yıldırım’a internet üzerinden şifreli kodlarla, “Hazırlığınızı tamamlayın, keşfinizi bitirin, eylem için yarını bekleyin. 2 ayrı noktada aynı anda eylemi yapın” dediği iddia edildi. Ebu Enes’ten gelen bu son talimatı deşifre eden terör polisinin, 3 ay boyunca adım adım takip ettiği canlı bombalara yönelik operasyonu yaptığı kaydedildi.

Kanlı yılbaşı itirafı

Terör polisi tarafından sorgulanan canlı bomba Musa Canöz ve Adnan Yıldırım’ın ilk ifadelerinde, yılbaşı gecesi eylem yapacaklarını itiraf ettikleri, Canöz’ün IŞİD’e katılan kardeşinin Kobani’de YPG ile girilen çatışmada öldüğü, intikam almak için Türkiye’ye döndüğünü söylediği öğrenildi.

Canlı bombaların, Ankara’dan IŞİD’e katıldıklarının belirlenmesinin ardından örgütün başkentteki yapılanmasıyla ilgili de çalışma başlatıldı.

Halen Ankara’dan giden 273 kişinin IŞİD’in içinde aktif olarak çatışmalarda yer aldığı, 2012 yılından bu yana Ankara’dan IŞİD’e çocuk ve kadınlar da dahil olmak üzere 982 kişinin katıldığı, çatışmalarda 19 kişinin hayatını kaybettiği de ortaya çıktı.