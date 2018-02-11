T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ankara'da Vergi Dairesi Başkanlığı'ndaki patlamaya ilişkin 1 kişi gözaltına alındı

Suriye uyruklu olduğu belirtilen kadının evinde yapılan aramada, çocuk odasında beşiğin altına gizlenmiş bomba düzeneğinin bulunduğu açıklandı

11 Şubat 2018 03:56

Ankara'da Vergi Dairesi Başkanlığı'nda meydana gelen patlamayla ilgili Suriye uyruklu kadın gözaltına alındı. Kadının evinde yapılan aramada, çocuk odasında beşiğin altına gizlenmiş bomba düzeneğinin bulunduğu açıklandı.

Ankara’nın Çukurambar semtinde bulunan Vergi Dairesi Başkanlığı'nda 1 Şubat akşamı saat 20.00 sıralarında meydana gelen patlamada üç kişi hafif yaralandı, 17 katlı binanın zemin katı büyük hasar gördü. Valilik tarafından yapılan açıklamada, patlamanın, bomba düzeneği kullanılarak gerçekleştirildiği yönünde bulgular elde edildiği belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 kişiyi gözaltına aldı.

Beşiğin altına gizlenmiş bomba düzeneği bulundu

Polis, şüphelilerin verdiği bilgiler doğrultusunda onlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen Suriyeli bir kadını Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde gözaltına aldı. Ankara ve Aksaray Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ile jandarmaya bağlı bomba arama ekipleri, şüphelinin evinde ve Ekecik Dağı bölgesinde arama yaptı. Evdeki aramada, çocuk odasındaki beşiğin altına gizlenmiş bomba düzeneği ele geçirildi. Aramada, evde patlayıcı bir maddeye rastlanmadı.

Ekecik Dağı'nı da güvenlik çemberine alan polis, özel eğitimli dedektör köpeklerle arama yaptı. Yaklaşık bin dönüm arazide yapılan aramada herhangi bir patlayıcı izine rastlanmadı. Şüpheli, polisteki sorgusu tamamlandıktan sonra Ankara'ya gönderilecek. (DHA)

 

ETİKETLER

vergi dairesipatlamagözaltı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24