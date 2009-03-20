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Ankara'da vekillere ev kıyağı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde emlak skandalı. Mağdur yine Ankaralılar, zararın tutarı ise yaklaşık 15 milyon dolar.

20 Mart 2009 02:00

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni bir emlak skandalıyla gündeme geldi. Bu kez alıcılar milletvekilleri ancak bu satıştan Ankara ve Ankaralılar yine zararlı çıktı. Bu kez zararın tutarı yaklaşık 15 milyon dolar.

KanalD Haber'in verdiği habere göre, Belediye, Ankara’nın en gözde ilçesi Çankaya’nın yükselen yıldızı Çukurambar’daki arsasını imara açtı ve kat karşılığı bir müteahhide verdi. Ancak istediği birkaç kat değil tam 95 daireydi.

Kısa sürede inşaat bitti, arsadan lüks konutlar yükseldi. Belediye başta anlaştığı gibi 95 daireyi satmak üzere aldı. Ve o  95 daireye bir kişi, AKP'nin kurucusu ve 22.dönem milletvekili Osman Nuri Filiz talip oldu.  Ama 95 daireyi de Filiz almadı, elinde AKP’li vekillerin vekaletnameleri vardı. Onların yerine de pek çok daire satın aldı.

Buraya kadar her şey normal bir kıyak gibi görünse de, işin içinde farklı bir hesap var. Zira o satılan dairelerin her birine vekiller 250 bin TL ödedi. Eğer sıradan bir vatandaş o dairelerden almak isteseydi, bunun için tam 500 bin TL ödeyecekti. Yani gerçek değerini, ve vekillerin ödediğinin iki katını.

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