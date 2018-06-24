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Ankara'da vatandaşlar sandık başında

ANKARA'da Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı

24 Haziran 2018 11:51

ANKARA\'da Cumhurbaşkanı ve 27\'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı. 

Ankara\'da oy verme işlemi saat 08.00 itibari ile başladı. Çankaya İlkokulu\'ndan oy kullanan vatandaşlar, sabah saatlerinden itibaren sınıfların önünde kuyruklar oluşturdu. Erken saatlerde oy kullanmaya başlayan vatandaşlar, seçim sonuçlarının ülke için hayırlı olması temennisinde bulundu. 

Görüntü Dökümü:

-Oy kullanma işleminden görüntü

-Vatandaş ile röp

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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