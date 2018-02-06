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Ankara'da uyuşturucuya 35 tutuklama

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)- ANKARA'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 35 kişi tutuklanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi

06 Şubat 2018 17:29

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,(DHA)- ANKARA\'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 35 kişi tutuklanırken, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ankara\'da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz hafta içerisinde kentte uyuşturucu operasyonları yapıldı.
Operasyonlarda 1 kilo 69 gram esrar, 7 kilo 437 gram eroin, 4 gram kokain, 471 adet sentetik ecstasy hap, 2 adet sentetik hap, 50 adet captagon, 135 gram skunk, 47 gram metamfetamin, 1 gram bonzai, 10 adet tabanca, 11 adet tabanca şarjörü, 217 adet tabanca fişeği, 2 adet uzun namlulu silah, 25 adet uzun namlulu silah fişeği, 1 adet av tüfeği, 39 adet av tüfeği fişeği ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 36 bin 945 TL ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 117 kişiden 35\'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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